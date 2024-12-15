عطلة رسمية في نينوى هذا الأسبوع لمناسبة دينية خاصة

شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، منح عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام للموظفين والطلبة الإيزيديين بالتزامن مع مناسبة دينية خاصة بالمكون الإيزيدي.

ووجّه الدخيل في إعمام اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بمنح عطلة رسمية للموظفين وطلبة المدارس الإيزيديين لأيام 17 و18 و19 من الأسبوع الجاري ليتسنى لهم الاحتفال بعيد الصيام "روزين ئيزي"، متمنياً لهم عيداً سعيداً.

ويحتفل الإيزيديون بعيد الصوم والذي تسمى باللغة الكوردية "روزين ئيزي" أي الصوم للرب والذي يصادف في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر بحسب التقويم الشرقي.

ويصومون ثلاثة أيام متتالية تسبق العيد وفي اليوم الرابع يحتفلون بعيد الصوم، وهذا اليوم يطول فيه النهار ويقصر الليل.

ويحتفل الإيزيديون بعدة أعياد سنوياً هي، سرسال، وروزين ئيزي، وجما، وجلى هافين، وجلى زستان، وبيلنده، وخضر إلياس، ويتراوح عدد أيام الاحتفال بها بين يوم واحد وسبعة أيام.