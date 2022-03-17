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عطلة رسمية في سبع محافظات وجزء من بغداد السبت المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-17T18:52:37+0000
عطلة رسمية في سبع محافظات وجزء من بغداد السبت المقبل

شفق نيوز/ قررت سبع محافظات عراقية اضافة الى تربية الرصافة ببغداد، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل.

وقرر محافظا واسط محمد جميل المياحي والمثنى احمد منفي في بيانين منفصلين وردا لوكالة شفق نيوز، "تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة السبت المقبل بذكرى مولد الإمام المهدي يوم 15 من شعبان".

كما أعلنت محافظات ميسان وذي قار والديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل لذات المناسبة.

وأعلنت مديرية تربية كركوك "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس محافظة كركوك، يوم السبت المقبل الموافق 19 آذار، احتفاء بأعياد نوروز".

وقرر محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 19 آذار باستثناء الدوائر الخدمية بمناسبة أعياد نوروز.

وأعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت ١٩_٣_٢٠٢٢ لمدارس المديرية ورياض الأطفال كافة بمناسبة أعياد نوروز.

وجاء ذلك بعد تخويل محافظ بغداد مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام ليوم السبت المقبل

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