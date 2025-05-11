عضو في مجلس بغداد: "شبكات مشبوهة" تدير عملية إطفاء وتشغيل الكهرباء بالمناطق

شفق نيوز/ اتهمت عضو مجلس محافظة بغداد علا التميمي، يوم الأحد، ما اسمته بـ "شبكات مشبوهة" بإطفاء وتشغيل الكهرباء في المناطق.

وقالت التميمي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البعض أسس شبكة يشترك بها سيطرة الكهرباء التي تعمل على إطفاء وتشغيل الطاقة حسب مزاج صاحب المولدة"، مؤكدةً أن "هذه الشبكة تتكون من مدير الناحية والمختار وبعض من منتسبي الأجهزة الأمنية في المنطقة".

وأضافت أن "المولدات الكهربائية تنتشر في المناطق ويوجد منها ما هو تابع للمحافظة، إلا أن مشكلة تجهيز الكهرباء الوطنية قليلة جداً".

وأكدت التميمي، أنها "توقعت منذ العام الماضي أن هذا العام سيكون كارثياً بالنسبة لتجهيز الكهرباء، بسبب سوء إدارة وزارة الكهرباء وعشوائية عملهم"، مشيرةً إلى أن "المولدات لا تلتزم بالتسعيرة، ويتحججون دائماً بتجهيز زيت الغاز الكاز وغلاء سعره".

وسبق أن حددت محافظة بغداد، تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية، ليكون سعر الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي، أي 24 ساعة، هو 10 آلاف دينار.