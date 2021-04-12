سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عضو في خلية كورونا يكشف تفاصيل حظر التجوال في رمضان

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-12T05:15:47+0000
عضو في خلية كورونا يكشف تفاصيل حظر التجوال في رمضان

شفق نيوز/ كشفت خلية الازمة النيابية، يوم الاثنين، عن تفاصيل حظر التجوال الجزئي المزمع اعلانه خلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن عضو خلية الازمة البرلمانية الخاصة بكورونا، سلمان الغرباوي، قوله إن "حظر التجوال في شهر رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا أو أقل من ذلك"، مؤكدا "عدم امكانية فرض حظر شامل للتجوال بسبب ارتباط المواطنين بالتزامات وظيفية واجتماعية".

وبين ان "عمل المطاعم سيقتصر على التوصيل الى المنازل حصرا"، مشدداً على "ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاحات عملا بتوجيهات وزارة الصحة".

وتابع الغرباوي ان "اللجنة ستوصي بضرورة إلزام جميع المواطنين بأخذ اللقاح حرصا على تعافي المجتمع من آثار الفيروس، لأنه حصد الكثير من الارواح على مدى أكثر من عام".

related

الصحة العراقية توصي بتمديد حظر التجوال 14 يوماً

Date: 2021-03-01 16:52:50
الصحة العراقية توصي بتمديد حظر التجوال 14 يوماً

اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)

Date: 2021-02-19 15:45:21
اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)

مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة معنية بتعويض ذوي الدخل المحدود عن الأضرار الناجمة بسبب الحظر

Date: 2021-03-13 13:38:36
مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة معنية بتعويض ذوي الدخل المحدود عن الأضرار الناجمة بسبب الحظر

بغداد.. التزام بالإغلاق والحظر التام (صور)

Date: 2021-02-21 13:49:11
بغداد.. التزام بالإغلاق والحظر التام (صور)

المرور تفرض غرامات على المركبات المخالفة لتعليمات الصحة

Date: 2021-02-16 11:05:51
المرور تفرض غرامات على المركبات المخالفة لتعليمات الصحة

الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

Date: 2021-02-07 13:25:17
الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

بعد المنتسبين والإعلاميين.. استثناء جديد من حظر التجوال في العراق

Date: 2021-02-17 22:08:55
بعد المنتسبين والإعلاميين.. استثناء جديد من حظر التجوال في العراق

السلطات العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الخاص بكورونا

Date: 2021-02-28 21:20:35
السلطات العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الخاص بكورونا