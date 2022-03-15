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عضو شعبة بحزب البعث يتصدر اسم مدرسة في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-15T06:36:32+0000
عضو شعبة بحزب البعث يتصدر اسم مدرسة في البصرة

شفق نيوز / أعلنت محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، إلغاء تسمية إحدى المدارس وإعادتها إلى اسمها القديم وذلك لشمول صاحب التسمية الجديدة بقانون المساءلة والعدالة.

وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في وثيقة رسمية أرسلها الى مديرية تربية البصرة بعنوان (تسمية مدرسة)، وأطلعت عليها شفق نيوز إن "استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا وحفاظاً على سمعة المؤسسة التربوية تقرر الغاء الامر الاداري الخاص بتسمية إحدى المدارس باسم (منذر يعقوب الفرج)،لأن الاسم مشمول بقانون المساءلة والعدالة (عضو شعبة سابق) في حزب البعث".

وأضافت الوثيقة الموقعة من التميمي أنه "سيعاد تسمية المدرسة باسم (متوسطة الكفاءات) للبنين نسبة لاسم المنطقة".

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