عضو بمجلس نينوى: 50% من مديري الدوائر بحاجة للتغيير

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، اليوم الخميس، أن نحو 50 بالمئة من مديري الدوائر في المحافظة بحاجة إلى تغيير، مشيراً إلى أن استمرارهم في مناصبهم رغم انتهاء مددهم القانونية يُعد إخفاقاً واضحاً في عمل مجلس المحافظة.

وقال أهريس لوكالة شفق نيوز، أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (8) ينص على انتهاء ولاية مديري الدوائر مع انتهاء الدورة الانتخابية، فضلاً عن وجود توجيهات وقرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تؤكد ضرورة تغيير أي مدير أمضى أربع سنوات في موقعه، إلا أن ذلك لم يُطبّق في نينوى".

وأضاف أن "عدم إقدام مجلس المحافظة على تغيير رؤساء الدوائر يعكس ضعفاً في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي"، لافتاً إلى أن "سطوة الأحزاب والتدخلات السياسية أسهمت في تعطيل هذا الملف، ومنعت إحداث تغييرات ضرورية داخل المؤسسات المحلية".

وبيّن أهريس أن بعض مديري الدوائر يؤدون عملهم بشكل مهني وجاد، إلا أن أقساماً أخرى تعاني إخفاقات كبيرة وتحتاج إلى تغيير حقيقي، داعياً مجلس المحافظة إلى تحمّل مسؤولياته والدفاع عن مصالح أهالي نينوى وتطبيق قانون التداول الوظيفي على جميع الدوائر دون استثناء.

وأكد أن "عضو مجلس المحافظة يجب أن يكون حرّ الإرادة، ويضع مصلحة نينوى فوق أي اعتبارات حزبية"، مشدداً على أن "الإصلاح الإداري لن يتحقق ما لم يُمنح المجلس القدرة والشجاعة لاتخاذ قرارات التغيير المطلوبة".