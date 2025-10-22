عضو بمجلس نينوى ينفي وجود تغيير ديموغرافي بمناطق المحافظة

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تعهد بإنهاء مظلومية أهالي مناطق "قزة فخرة وجليوخان" وباقي أراضي الموصل التي تُعد ضمن حدود بلدية نينوى، مشيراً إلى أن الحديث عن "تغيير ديموغرافي" في هذه المناطق غير صحيح.

وقال أهريس، لوكالة شفق نيوز إن "هذا الملف جرى طرحه على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشاريه أكثر من مرة، وأن الأخير أدرجه ضمن برنامجه الانتخابي كأولوية"، موضحاً أن "اللجنة المشكلة في مجلس نينوى برئاسة عبد الله النجيفي، رفعت توصيات واضحة بإنهاء هذه المظلومية".

وأضاف أن "التوجه الحكومي الحالي يسير نحو حسم الملف وإعطاء المواطنين حقوقهم المشروعة"، مؤكداً أن "المجلس ماضٍ بالضغط على الجهات المعنية لتطبيق القرارات في أقرب وقت ممكن".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من انتقادات وجهها عضو مجلس نينوى عبد الله النجيفي، لرئاسة المجلس بشأن مماطلتها في إدراج توصيات لجنة البناء في المناطق الشمالية والشرقية من الموصل ضمن جدول الأعمال، محذراً من أن تعطيل الملف يضر بأكثر من 35 ألف مواطن محرومين من حقهم في البناء منذ سنوات.