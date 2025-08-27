عضو بمجلس نينوى: معالجة شح المياه وتمويل المنافذ الحدودية أولويتنا

شفق نيوز- نينوى

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، يوم الأربعاء، أن معالجة أزمة المياه وتمويل المنافذ الحدودية يمثلان أولوية قصوى في عمل المجلس، مشدداً على أهمية الشفافية في الصرف ومتابعة الملفات الخدمية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال النجيفي في حديث لوكالة شفق نيوز "ترأست اجتماعاً موسعاً لمناقشة الملفات المالية المهمة، وفي مقدمتها تمويل المنافذ الحدودية وآليات صرفها للأشهر الماضية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرقابية وضمان الشفافية".

وأضاف أن "اللجنة المالية أولت اهتماماً خاصاً بأزمة المياه في محافظة نينوى، وأوصت بإعطاء الأولوية لمشاريع معالجة شح المياه في مدينة الموصل وعموم الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "هذه الأزمة تمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وتتطلب حلولاً عاجلة وفعالة".

وأشار النجيفي إلى أن "المجلس حريص على المتابعة الحثيثة للملفات الخدمية والمالية التي تمس حياة الناس اليومية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية المستدامة في المحافظة".