عضو بمجلس نينوى: سأطلب تشكيل لجنة تحقيقية حول فشل الخدمات

شفق نيوز- نينوى

وجّه عضو مجلس محافظة نينوى سعدون مكيّف الشمري، مساء الخميس، انتقادات مشدّدة لما وصفه بـ"الاستخفاف بمقدرات نينوى"، عقب موجة الفيضانات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية بعد أول موجة مطر في فصل الشتاء، مؤكداً عزمه استضافة الجهات المختصة وتشكيل لجنة تحقيقية لكشف المقصرين وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الشكاوى التي وصلت من مختلف مناطق الموصل، لا سيّما حاوي الجوسق في الجانب الأيمن وحي الانتصار في الأيسر، تكشف خللاً كبيراً في قطاعي المجاري والبلدية، خصوصاً داخل المدارس التي غمرتها مياه الأمطار".

وأوضح أن "المليارات تُصرف سنوياً على هذه الدوائر، ومع ذلك تنهار الخدمات مع أول مطرة، دون وجود معالجة حقيقية أو جهد ملموس على الأرض".

وأضاف عضو مجلس المحافظة، ان "تعدّد الجهات المسؤولة يزيد من حالة التخبط"، موضحاً "عندما نُراجع دائرة المجاري تُلقي اللوم على البلدية، والبلدية تلقي بالمسؤولية على الجهد الخدمي، وهذا أمر غير معقول".

وأكد الشمري، أنه سيطلب الأسبوع المقبل "تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصر ومحاسبته"، لافتاً إلى وجود ثلاث جهات قطاعية مشتركة في المسؤولية، تتمثّل بالبلدية، دائرة المجاري، والجهد الخدمي.

وأشار الشمري، إلى أن سوء التخطيط يتسبّب بهدر كبير في المال العام، قائلاً، إن "من غير المقبول أن نُبلّط الشوارع ثم نعود بعد شهر لقلعها بحجة معالجة شبكة المجاري، هذا استخفاف بجهود الناس وموارد المحافظة".

وأعلن عزمه مفاتحة هيئة النزاهة وإحالة الملف إليها بالأسماء فور اكتمال التحقيق، مؤكداً "عدم السماح باستمرار هذا الإهمال، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته القانونية".

وكانت محافظة نينوى، قد تعرّضت لموجة أمطار غزيرة منذ بداية الأسبوع الحالي، أدت إلى تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، وإطفاء جميع مشاريع إنتاج الماء بشكل مؤقت، كما تسبّبت يقطع بعض الطرق والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وغيرها.