عضو بمجلس نينوى: تدخلات سياسية تعرقل إنجاز المشاريع في المحافظة

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس نينوى، محمد هريس، يوم الثلاثاء، عن وجود العديد من العقبات التي تواجه المشاريع في المحافظة، أبرزها التدخلات السياسية وعدم وجود مجلس إدارة منتخب لهيئة استثمار المحافظة.

وقال هريس لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الاستثمار في نينوى يعاني من تحديات كبيرة أبرزها غياب مجلس إدارة منتخب لهيئة الاستثمار، وهو ما أثر سلباً على سير المشاريع وخلق عبئاً على المواطنين والمستثمرين".

وأشار إلى أن "عدداً من المشاريع الاستثمارية في المحافظة تشهد تعثراً ملحوظاً، لأسباب متعددة منها البيروقراطية والروتين الإداري، إضافة إلى ضعف بعض الشركات التي مُنحت فرصاً استثمارية دون امتلاكها الكفاءة المطلوبة".

وأضاف أن "هذا التعثر لا يعود فقط لأسباب إدارية، بل هناك تدخلات سياسية واضحة تعرقل عمل المستثمرين وتحد من حريتهم في تنفيذ المشاريع، وهو ما ساهم في تعطيل العديد من المشاريع المهمة في نينوى"، مشدداً على "ضرورة إصلاح منظومة الاستثمار وتشكيل مجلس إدارة حقيقي لهيئة الاستثمار للنهوض بواقع المحافظة الاقتصادي".