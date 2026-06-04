عضو بمجلس ذي قار تهاجم ملف المنافع الاجتماعية: صرفت وفق "المحسوبية والمنسوبية"

شفق نيوز- ذي قار

هاجمت عضو مجلس محافظة ذي قار، نغم الإبراهيمي، يوم الخميس، طريقة صرف مبالغ "المنافع الاجتماعية" من قبل الشركات النفطية في المحافظة، مؤكدة أنها لم تكن بالمستوى المطلوب وكانت تتحرك وفق "المحسوبية والمنسوبية" في المناطق المشمولة بها.

وقالت الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك المليارات صرفت من مبالغ المنافع الاجتماعية في المحافظة من قبل الشركات النفطية إلا أنها صرفت على تعبيد الطرق وإنشاء دوائر حكومية وهي كلها خدمات يفترض أن تقدم للمواطنين من ميزانية المحافظة".

وتابعت أن "مبالغ المنافع الاجتماعية يفترض أن تبني مشاريع نموذجية تترك بصمة في المحافظة ويشار لها بالبنان وهو ما لم يحصل طيلة السنوات الماضية".

وأكدت أن "المحافظة لم تتسلم من هذه المبالغ (المنافع الاجتماعية) خلال السنوات الثلاثة الماضية أي دينار، وما صرف منها سابقا كانت أمور ترضية للجميع ولم تكن ذات نفع مهم للمواطنين".

وبينت أن "المحافظة تعاني من عدم وجود مؤسسات صحية رصينة، خاصة تلك المؤسسات التي ترعى مرضى السرطان والحروق، حيث أن المواطنين ما يزالون يعانون من الذهاب خارج المحافظة للعلاج".