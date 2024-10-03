عضو بمجلس ذي قار: المحافظة غير مستقرة امنياً وهذا موقفنا من قائد الشرطة

شفق نيوز/ اكد عضو مجلس محافظة ذي قار، محمد الابراهيمي، اليوم الخميس، أن المحافظة غير مستقرة أمنيا بعد الاستهدافات المتكررة للمسؤولين المحليين في المحافظة.

وذكر الأبراهيمي، لوكالة شفق نيوز، ان "حادثة استهداف عضو مجلس المحافظة، د. نغم الأبراهيمي، تعتبر المرة الرابعة بسلسلة استهدافات المسؤولين المحليين في المحافظة في الأشهر القليلة الماضية"، لافتا إلى أن "المادة التي استخدمت في استهداف الأبراهيمي ذات عصف شديد، ولم نرى مثلها سابقاً في استهداف المسؤولين المحليين في ذي قار".

واوضح، ان" المجلس في طور تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن، للوقوف على الخروقات الامنية المتكررة في مدينة الناصرية وضواحيها".

وعن مسألة تغيير قائد شرطة المحافظة، اللواء مكي شناع صنگور، بين الأبراهيمي، ان" المجلس صوت في وقت سابق على بقاء صنگور بمنصبه، ولا توجد نية أو فكرة لدى المجلس في استبداله بالوقت الحالي".

ونفى أمين سر مجلس المحافظة،" الأنباء التي تتحدث عن ترشيح مجلس ذي قار 3 أسماء لتولي منصب قائد شرطة المحافظة".

وكان مصدر مطلع، كشف لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المحافظة وافق على ارسال 3 اسماء لوزارة الداخلية من أجل المقابلة لغرض اختيار أحدهم بمنصب قائد شرطة ذي قار، لافتا إلى أن بين المرشحين معاون قائد الشرطة الحالي، العميد احسان العسكري.