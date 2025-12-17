عضو بمجلس ذي قار: الحكومة المحلية الحالية "فشلت" وهي "حكومة كلام"

شفق نيوز- ذي قار

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الأربعاء، عن أبرز إنجازات الحكومة المحلية السابقة، منتقداً في الوقت ذاته أداء الحكومة الحالية.

وقال العمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة السابقة في المحافظة تركت 171 مشروعاً مخططاً وجاهزاً للتنفيذ للحكومة التي تلتها، فضلاً عن أموال المنافع الاجتماعية متراكمة لأربع سنوات، إضافة إلى خطة إنعاش الأهوار".

وأضاف أن "الوضع المالي لبلدية ذي قار كان مستقرا في فترتها"، مؤكداً أنها "لم تكن مفلسة أو مديونة، بل تمتلك فائضاً مالياً، وأن هذه الوقائع تثبت نجاح الحكومة السابقة".

وأشار العمري، إلى أن "الأمانة يجب تسلم كما استُلمت، مصانة ومتماسكة، وليس كما يحصل الآن في عهد الحكومة الحالية في المحافظة من فقدان السيطرة المالية، وتحول أغلب الدوائر إلى العجز عن تسديد ديونها، بعد أن كانت تمتلك فوائض مالية"، متسائلاً عن "مصير المشاريع الوزارية المتلكئة، خصوصاً وأن مئات المشاريع أصبحت متلكئة ومهددة بالاندثار".

وتابع قائلاً إن "غياب الاجتهاد والصراع الإداري على الصلاحيات خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما الخلاف حول منح الصلاحيات بين المحافظ والنواب، انعكس سلباً على مجمل واقع المحافظة".

كما دعا العمري، إلى "تفعيل مبدأ تقييم المحافظ من قبل مجلس المحافظة، أسوة بتقييم الوحدات الإدارية"، واصفاً حكومة المحافظة الحالية بأنها "حكومة كلام فقط".

يذكر أن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، حسن دعدوش قد أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة المحلية كثفت تحركاتها خلال الفترة الماضية تجاه وزارتي التخطيط والمالية لضمان إطلاق مستحقات الشركات العاملة في المحافظة.

وأطلق رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، خلال شهر نيسان الماضي، الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى في محافظة ذي قار، بكلفة إجمالية تبلغ 2.195 تريليون دينار عراقي.