عضو بمجلس ديالى يكشف آخر مباحثات تشكيل الحكومة المحلية وموعد "الجلسة الحاسمة"

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى فارس مزاحم الجبوري، يوم الجمعة، عن نتائج وتطورات المباحثات السياسية حول تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن"كتل السيادة وعزم وتقدم اجتمعت أمس وقررت مبدئيا أن يكون النائب رعد الدهلكي مرشحا لمنصب المحافظ في ديالى لحل عقدة تشكيل الحكومة المحلية بعدما استمر تأخرها لفترة طويلة".

وأضاف أن"تم اعطاء مهلة حتى فجر يوم غد لبقية الكتل (في إشارة منه للكتل الشيعية) ومن سيأتي ليصوت مع لصالح مرشح الكتل السنية سيحصل على منصب رئيس المجلس ويحظى بالتصويت لمرشحه".

وأشار الى أن "حال تم اكمال الاتفاق بشكل كلي على منصب المحافظ ورئيس المجلس فإنه من المفترض أن يتم عقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية يوم غد السبت للتصويت على رئاسة المجلس والكابينة الحكومية".

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.

وقرر مجلس الدولة، يوم الأربعاء الماضي، استمرار محافظ ديالى الفائز بعضوية مجلسها مثنى التميمي بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب جديد، في حين قدم أعضاء بمجلس ديالى طعناً بالقرار، وفق ما كشفه الخبير في الشأن السياسي علي خوام التميمي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى السابق مثنى التميمي استحصل قبل 3 أسابيع موافقة امانة مجلس الوزراء للاستمرار بمنصبه، إلا أن النائب احمد الموسوي خاطب أمانة مجلس الوزراء للتوضيح حول قانونية عودته واتضح بإجابة الدائرة بكتاب لاحق بأن عضو مجلس المحافظة الذي أدى اليمين القانون لا يحق له الجمع بين وظيفتين".