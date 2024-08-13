عضو بمجلس ديالى: لا استثناءات في تغيير مديري الدوائر ورؤساء الوحدات الادارية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، يوم الثلاثاء، أن تغيير مديري الدوائر ورؤساء الوحدات الخدمية شامل ولن يستثني أي شخصية.

وقال المهداوي في مؤتمر صحفي مبنى المجلس حضرته وكالة شفق نيوز، إن"مجلس ديالى عازم على التغيير الشامل في المحافظة لمديري الدوائر والنواحي والقائمّقامين"، لافتا الى أن"البداية ستكون من المركز في بعقوبة وتتسع الى الأقضية والنواحي".

وأضاف أن "الشارع اليوم لا يشعر بالرضا تجاه الادارات المحلية والتغيير حالة صحية وسيكون بلا استثناءات ويشمل الجميع"، مبينا أن"المدير الذي يريده الشارع ويلبي تطلعات المواطنين يبقى بمكانه ويكافئ، لكن الواضح أن الشارع لايريد بقاء أي مدير بمكانه".

وأشار المهداوي الى أن"المديرين البدلاء سيتم اختيارهم بعناية مركزة وشفافية وفقا لمعيار الكفاءة والنزاهة والخبرة".