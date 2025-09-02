عضو بمجلس الأنبار يؤكد: ملف تجنيس السوريين في المحافظة قيد التحقيق

شفق نيوز- الأنبار

أكد عضو مجلس الأنبار عدنان الكبيسي، يوم الثلاثاء، أن قضية تجنيس السوريين في دائرة الأحوال المدنية بالمحافظة ما زالت قيد التحقيق، نافياً في الوقت نفسه اعتقال ضباط وموظفين من الدائرة على خلفية الموضوع.

وقال الكبيسي لوكالة شفق نيوز، إن "ملف التجنيس والتلاعب بالقيود ما يزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، لكن ما جرى تداوله بشأن اعتقالات لضباط رفيعي المستوى غير دقيق".

وأضاف أن "هناك بالفعل شكاوى تتعلق بمحاولات تزوير أو تلاعب بقيود بعض السجلات الرسمية مقابل مبالغ مالية"، لافتاً إلى أن "الأعداد التي يجري التدقيق بشأنها، وفق القوائم الواردة من وزارة الداخلية، تتجاوز 1400 حالة".

وأكد الكبيسي "أهمية كشف جميع الحالات المشبوهة ومحاسبة المتورطين حفاظاً على أمن المحافظة واستقراره".

وأشار إلى أن "التحقيقات الرسمية ما تزال مستمرة، وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وانتظار النتائج النهائية قبل نشر الأخبار المتعلقة بهذا الملف الحساس".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخباراً عن منح الجنسية العراقية لمواطنين سوريين من قبل دائرة الأحوال المدنية في محافظة الأنبار.