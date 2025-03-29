عضو بمجلس الأنبار يحمل قوات الأمن مسؤولية أحداث هيت.. فيديو

شفق نيوز/ حمل عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، يوم السبت، "عناصر أمن" على رأسهم ضابط برتبة عميد يدعى "عماد" مسؤولية حادثة إطلاق النار التي وقعت في قضاء هيت عقب مباراة "لعبة المحيبس" الشعبية في إحدى ساحات المدينة، مشيراً إلى أن أكثر من 30 منتسباً من تلك القوة قاموا بإطلاق النار و"اعتداءات" على المدنيين باستخدام الهراوات.

وقال الكبيسي، في مقطع فيديو تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مدينة هيت شهدت مباراة للعبة المحيبس بين طرفين، حيث قام الطرف الفائز في المباراة، بالخروج للاحتفال في المدينة، في فلكة هيت، ثم حصل إطلاق عيارات نارية واعتداء بالهراوات على المدنيين بشكل كبير من قبل القوات الأمنية".

وتابع الكبيسي: "أنا كعضو مجلس محافظة توجهت نحو أحد المنتسبين الذي كان يطلق النار وتساءلت حول سبب إطلاق النار، وفي الاثناء تقدم لي ضابط برتبة عميد يدعى عماد، وقام بالاعتداء عليّ وضرب السيارة التي استقلها وهي سيارة حكومية وهددني بأن يحرقني أنا والسيارة".

وتابع، "توجهت إلى مركز الشرطة لتوضيح ملابسات الحادث وتواصل معي قائد الشرطة وتم فتح تحقيق وتشكيل لجنة في الحادثة"، مؤكداً أن "أكثر من 30 منتسباً قاموا بإطلاق النار على المدنيين".

وبين أن "تصرف العميد عماد غير مقبول وسينال جزاءه، وكذلك معرفة أسباب إطلاق النار"، مؤكداً ان "قائد شرطة المحافظة والمحافظ على تواصل مع القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المقصرين".

وشهدت مدينة هيت، حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة شخص، وذلك أثناء حضور عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي فعالية لعبة المحيبس، التي أقيمت ضمن أجواء شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع في إحدى الساحات العامة حيث كانت تُجرى اللعبة الشعبية بحضور جماهيري واسع، وبينهم شخصيات اجتماعية ومسؤولون محليون.

وأضافت المصادر أن شخصًا أصيب بطلق ناري خلال الحادث، دون أن تتضح ملابسات الواقعة بشكل دقيق أو هوية مطلق النار.

وأكد مصدر أمني أن القوات الأمنية سارعت إلى فرض طوق أمني في موقع الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المسؤولين الحاضرين، بمن فيهم عدنان الكبيسي.