عضو بمجلس الأنبار: تعيينات التربية تدار وفق انتماءات حزبية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم الأحد، أن ملف التعيينات والتظلمات في مديرية تربية المحافظة، يُدار وفق اعتبارات حزبية بعيدًا عن معايير المساواة والعدالة.

وأشار الكبيسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الآلاف من الأسماء أُدرجت ضمن التعيينات، بينما لم تُنظر التظلمات المقدمة من أبناء المناطق الغربية والرمادي إلا وفق الانتماء الحزبي.

وقال إن "إدارة هذا الملف تتم من خلال مكتب تابع للحزب الذي تتولى وزارته المسؤولية، مما يحرم العديد من المستحقين من فرصهم الوظيفية".

وتابع الكبيسي: "سنرفع شكوى إلى هيئة النزاهة خلال الأيام المقبلة، وقد أصبح رئيس الوزراء على دراية بما يجري في هذا الملف".

واعتبر أن "ما يحدث يدخل ضمن إطار استغلال التعيينات لأغراض انتخابية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وامتيازات على حساب حقوق المواطنين".