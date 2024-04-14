عضو بمجلس المحافظة: تصدر نينوى بالإصابات السرطانية كارثة وطامة كبرى

شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى سعدون مكيف الشمري، يوم الأحد، تصنيف وزارة الصحة لنينوى بأنها الأعلى بعدد مرضى السرطان "أمر كارثي".

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "تصريحات وزير الصحة بأن نينوى الأولى من بين المحافظات بعدد الإصابات بمرضى السرطان طامة كبرى لا يجب السكوت عنها".

ودعا إلى "ضرورة الإسراع بإرسال أجهزة المعجلات الخطية الخاصة بالعلاج الإشعاعي لمصابي السرطان في نينوى والذين يضطرون حالياً إلى السفر خارج نينوى لتقلي العلاج".

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد أعلن الأسبوع الماضي أن نينوى هي الأولى على المحافظات العراقية بتسجيل الإصابات السرطانية.