عضوة بمجلس نينوى تطالب بوقف منح أراضٍ بمليارات الدنانير لمسؤولين ووزراء في الموصل

شفق نيوز/ طالبت عضوة مجلس محافظة نينوى، لليال البياتي، يوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإيقاف الاستثناءات التي تمنح لشخصيات سياسية ووزراء، للحصول على قطع أراض متميزة في مركز مدينة الموصل.

وقالت البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الأراضي التي تم منحها لشخصيات سياسية تتجاوز مساحاتها الألف متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات الدنانير، بينما يعاني أبناء المدينة من صعوبة الحصول على قطعة أرض واحدة في مسقط رأسهم".

وأضافت البياتي، أن "هذه الاستثناءات تمثل ظلماً كبيراً للمواطنين في الموصل، حيث يعاني سكان المدينة من صعوبة الحصول حتى على شبر واحد من الأراضي في مدينتهم الأم، في تمنح الأراضي للسياسيين، وبمواقع استراتيجية".

وأكدت أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى استباحة أراضي الموصل من قبل غير أبنائها، ما يفاقم أزمة الأراضي التي تشهدها المحافظة"، داعية رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل الفوري لوضع حد لهذه الاستثناءات التي تضر بمصلحة أبناء الموصل".