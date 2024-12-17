عضوان في مجلس نينوى: التدخلات الحزبية أثرت سلباً على العملية التربوية بالمحافظة

شفق نيوز/ أكد عضوان في مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، وجود تدخلات سياسية وحزبية في عمل مديرية تربية المحافظة، داعيان وزارة التربية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف هذه التدخلات التي أثرت على سير العملية التربوية.

وقال عضو المجلس محمد اهريس، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشخيص وجود تدخلات حزبية وسياسية في عمل تربية نينوى أثرت سلباً على عمل المديرية والمستوى العلمي للتلاميذ والطلبة".

ودعا وزير التربية إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء التدخلات السياسية في عمل تربية نينوى"، لافتاً إلى "أهمية إنهاء هذه التدخلات لاسيما في ملف الملاكات التربوية والتي تسببت بخلق فائض في بعض المدارس بينما جعلت مدارس أخرى خالية من الكوادر التدريسية".

وضمن متابعة مجلس نينوى لملف تدخل الأحزاب والسياسيين في تسوية الملاك في مديرية التربية، أشار عضو مجلس المحافظة هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إلى "وجود فائض في بعض المدارس وشاغر في مدارس أخرى بسبب التدخلات في ملف تسوية الملاكات".

وبين أنه "خلال زيارتي لعدد من المدارس داخل مدينة الموصل لاحظت وجود فائض في الكادر التدريسي لعدد من المدارس، كما لاحظنا وجود خلل في العمل ومحاباة في توزيع الكوادر التدريسية لمدرسة على حساب الأخرى ولمنطقة على حساب الأخرى".

وشدد على "ضرورة التدقيق ومتابعة كل المسؤولين عن هذا الملف، كونه مرتبط بشكل مباشر بإنجاح وتقوية عمل مديرية التربية في نينوى".