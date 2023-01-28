عضة كلب تنهي حياة طفل موصلي.. نينوى تتصدر أعداد الكلاب السائبة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة طفل من اهالي قرية مشيريفة الواقعة في ناحية النمرود ضمن محافظة نينوى، بسبب مضاعفات عضة كلب، قبل أقل من شهر.

وذكر مدير الطب البيطري في نينوى، عدي العبادي، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الكلاب السائبة في المحافظة اقترب من 100 ألف كلب، ويحتاجون إلى عام كامل للقضاء عليهم، بعد ارتفاع وتيرة هجماتها على المدنيين وتزايد أعداد المصابين".

إلى ذلك، أبلغت مصادر طبية، الوكالة أن "عدد المصابين خلال الشهر الجاري، بسبب عضات الكلاب السائبة، وصل إلى 30 مصاباً"، مشيرة إلى أن "نينوى تسجل كل يوم هجوماً لكلاب سائبة على المدنيين، وغالبية الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن".