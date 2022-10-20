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عضة كلب تنهي حياة رجل في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-20T07:04:07+0000
عضة كلب تنهي حياة رجل في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، اليوم الخميس، بوفاة رجل جراء عضة كلب متوحش في ناحية الاسحاقي، جنوب شرقي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "رجلا توفي جراء عضة كلب متوحش في أطراف، ناحية الاسحاقي، جنوب شرق تكريت، بعد اصابته بداء الكلب".

وأضاف المصدر أن "الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذه رغم تلقيه العلاجات والمصل اللازم إلا أنه فارق الحياة".

وتعد ظاهرة الكلاب السائبة خطراً كبيراً يهدد مناطق عدة في عموم المحافظات رغم خطط وإجراءات الجهات المعنية ومنها الصحية بمكافحتها.

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