"عصفور" يقطع الكهرباء عن قريتين في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي عن قريتين في المحافظة بسبب "عصفور"، قبل أن تتدخل فرق الصيانة وتعيد تجهيزهما بالطاقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الكهرباء انقطعت عن قريتي المجدد والرسول قرب بعقوبة بسبب حدوث عطل في أحد الخطوط نتيجة وقوف عصفور على سلك للكهرباء ولامس جسده العمود فتعرض لصعقة كهربائية، ما أدى إلى حدوث عزل في الخط الناقل وانطفائه".

وأضاف أن "فرق الصيانة استنفرت وتدخلت بشكل عاجل للبحث عن الخلل في الخط وبعد فترة وجيزة وجدت العصفور المتفحم والذي تسبب بالعطل"، لافتاً إلى أن "طواقم الصيانة نجحت بمعالجة الخلل وإعادة التيار الكهربائي للقريتين في وقت قياسي".