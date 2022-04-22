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عصرية وصديقة للبيئة.. خطة لإنشاء مدينة صناعية في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-22T07:56:38+0000
عصرية وصديقة للبيئة.. خطة لإنشاء مدينة صناعية في النجف

شفق نيوز / كشف مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة النجف، ضرغام كيكو، يوم الجمعة، عن تفاصيل تتعلق بالمدينة الصناعية التي تسعى المحافظة للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال كيكو، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة أعدت الخطط المطلوبة التي تتعلق بالمدينة الصناعية المراد استثمارها على مساحة 6000 آلاف دونم منذ عام 2019، وأحالتها إلى الهيئة العامة للاستثمار في المدن الصناعية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المدينة الجديدة ستحاكي المدن العصرية الحديثة والتي تعتبر صديقة للبيئة في نشاطها وغير ملوثة لها"، مبيناً أن "المعامل التي ستستثمر في هذه المدن، هي معامل العصائر، الخشب وغيرها".

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار في النجف، إلى أن "كلفة الاستثمار في خططها قد يصل إلى قرابة 250 مليون دولار".

وكان محافظ النجـف، ماجد الوائلي، قد أكد في وقت سابق، السعي لإنشاء مدينة صناعية حديثة على مساحة 6000 دونم، تحاكي المدن الصناعية الإقليمية والعالمية، لتكون المحافظة من المدن الصناعية الأولى.

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