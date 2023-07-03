عشيقان عراقيان ينهيان حياتهما على طريقة "روميو وجولييت"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الأثنين، بأن عشيقين من جنوبي العراق أنهيا حياتهما داخل أحد فنادق المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عشيقين من محافظة ميسان، قدما إلى مدينة النجف في وقت سابق، ودخلا أحد الفنادق باستخدام مستمسكات مزورة وأعمارهما دون العشرين عاما"، لافتا إلى أن "العشيقين أقدما على الانتحار على طريقة (روميو وجوليت) مستخدمين مادة السم".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لوفاة الشاب على الفور، فيما نقلت الفتاة إلى المشفى بحالة خطرة للغاية".

وتابع ذات المصدر، كما أن "النجف سجلت حالتي وفاة اخريين لشخصين من خارج المحافظة، الاول كهربائي من محافظة الديوانية وكان يعمل في أحد الأماكن الاستثمارية وتعرض لصعقة كهربائية أنهت حياته على الفور، فيما تعرض شاب بغدادي للغرق أثناء تعليمه السباحة عند زيارته لأقربائه بناحية العباسية شرقي النجف ".

وفي محافظة المثنى، قتل شاب ثلاثيني طعناً بسكين حادة بقضاء الرميثة شمالي مدينة السماوة مركز المحافظة، فيما أصيب شخصين آخرين بجروح بليغة، نتيجة شجار اندلع بين الطرفين بسبب ديون مالية بين طرفي الشجار"، مشيراً إلى أن "الطرفين يعملان بمهنة القصابة".