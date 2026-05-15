عشيرة عراقية تحدد المهور بمليون دينار وتختصر العزاء ليوم واحد

شفق نيوز- الأنبار

عقدت عشيرة البو محل والعشائر المتحالفة معها، يوم الجمعة، جلسة عشائرية لمناقشة عدد من الظواهر الاجتماعية، خرجت بجملة من القرارات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

واتفق المجتمعون على تحديد مبلغ المهر بمليون دينار عراقي، على أن يكون المقدم أربعة مثاقيل من الذهب والمؤخر ثمانية مثاقيل، بهدف تشجيع الشباب على الزواج والتخفيف من التكاليف المالية، كما نص الاتفاق على أن أي زيادات إضافية تطلبها عائلة المخطوبة تكون على نفقتها الخاصة.

وفي ما يتعلق بإجراءات الزواج، قررت العشائر أن تقتصر "المشية" وحفلات الزواج على مناسبة واحدة فقط وبحضور مختصر، للحد من الإسراف والمبالغة في المصاريف، مع التشديد على منع إطلاق العيارات النارية وقطع الشوارع خلال المناسبات.

وفي محور مجالس العزاء، اتفق الحاضرون، على أن يكون العزاء ليوم واحد فقط وأن تقتصر الضيافة على الماء والقهوة، مع تحديد أوقات استقبال المعزين صباحاً ومساءً، مراعاةً للظروف الاقتصادية وتخفيفاً للأعباء عن ذوي المتوفى، كما تم الاتفاق على الاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً في حال كانت الوفاة خارج القضاء وكانت المسافة بعيدة.

وأقرت الجلسة، فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق كل من يقوم باختراق الحسابات الإلكترونية أو التشهير ونشر الصور والمحتويات الشخصية من دون إذن، فيما حُددت الغرامة بمليوني دينار في حالات الاختراق والتهديد بالابتزاز من دون نشر محتوى، وذلك للحفاظ على خصوصية الأفراد والسلم المجتمعي.

وشملت المخرجات أيضاً العمل على إعداد جرد موحد لشهداء عشيرة البو محل والعشائر الأخرى منذ العام 2003، مع توثيق أماكن الاستشهاد، فضلاً عن إنشاء صندوق من أموال الزكاة وزكاة المشاريع لدعم المصابين بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي والمساهمة في إنقاذ حياتهم.