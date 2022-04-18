عشيرة عراقية تتخذ 10 قرارات بشأن زواج أولادها بينها إلغاء حفلات الخطوبة و"صالون الحلاقة"

شفق نيوز/ أعلنت عشيرة "الدناديش" التي تنتمي لقبيلة الجبور في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، يوم الإثنين، 10 قرارات بشأن زواج أولادها من بينها إلغاء حفلات الخطوبة والصالون.

جاء ذلك عقب اجتماع لاهالي قرية بريچ قبيلة الجبور عشيرة "الدناديش" في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك بحسب بيان للعشيرة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقرر المجتمعون "تحديد المهر بمليوني دينار وفرض غرامة قدرها 500 الف دينار على من يصور من الرجال والنساء اثناء العرس على أن يخول شخص واحد من اهل العريس بالتصوير فقط".

كما قرروا "إلغاء حفلات الخطوبة وما يتعلق بها بشكل نهائي وإلغاء الصالون- الحلاقة- وفرض غرامة قدرها 250 الف دينار على من يرمي العيارات النارية في الأعراس".

ومن ضمن القرارات المتخذة "الغاء التصوير والفرقة الموسيقية ويسمح ب DJ فقط حسب رغبة اهل العرس وأن تكون وجبة العرس هي الغداء نتيجة الظروف الأمنية".

وتابع البيان، "عند وقوع حادث اثناء العرس يتحمل الطرفين المسؤولية ولايترتب على ذلك تعويض او خسارة او حدوث مشكلة، وعند دعوة صديق او اي شخص من خارج القرية وهذا الشخص يقوم بمشاكل يتحمل صاحب العرس تبعاتها".