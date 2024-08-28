عشيرة "تحتل" مناطق في ذي قار بقوة السلاح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بأن مناطق سكنية في مدينة الناصرية "وقعت أسيرة" تحت سيطرة إحدى العشائر خلال الساعات الماضية بقوة السلاح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التقارير الأمنية رصدت تحرك أفراد عشيرة المحافظ، مرتضى الإبراهيمي، بحرية كبيرة في مناطق مدينة الناصرية وسيطرتهم على بعضها خلال الساعات الماضية، دون أي رد أمني من قبل قيادة شرطة المحافظة".

وبين المصدر، أن "الحراك العشائري هذا يأتي بالتزامن مع أنباء عن التحرك سياسياً لإعفاء المحافظ الإبراهيمي من منصبه، فضلاً عن تعرضه لهجمة شرسة من قبل صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تدعي بوجود مقطع (غير أخلاقي) له".

وتابع أن "عدداً من الزعامات السياسية غادرت المحافظة إلى مكان مجهول، بسبب الأحداث التي يشهدها مركز المحافظة في الساعات الماضية".

وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورة لمحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي وروجت على أنه الإبراهيمي كان في وضع "غير لائق" في الصورة.

كما نشرت وسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين خبراً مفاده أن محافظ ذي قار قدم استقالته من منصبه إلى زعيم كتلته، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على خلفية هذا الأمر، إلا أن مصادر وكالة شفق نيوز نفت هذا الأمر.