عشية رمضان.. ازدحام مروري خانق في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، يوم الاثنين، زحامات مرورية خانقة في جانبيّ الرصافة والكرخ، حيث امتدت طوابير السيارات لعدة كيلومترات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان يوم غد.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، وشهود عيان، أن شارع الكرادة خارج في الرصافة، يشهد توقفاً تاماً في سير العجلات من منطقة العرصات وصولاً إلى منطقة الناظمية القريبة من ساحة الحرية.

وأشاروا إلى وجود زحامات خانقة في جانب الكرخ، حيث السير شبه متوقف من ساحة النسور باتجاه تقاطع سيد الحليب في منطقة المنصور، وكذلك الحال بالنسبة للشارع الممتد من النسور الى جسر الحارثية.

وأضافوا أن تقاطع صلاح الدين بين حي الخضراء ومنطقة العامرية، هو الآخر مزدحم بشدة، مشيراً إلى أن مدخل منطقة العامرية من جهة مطار بغداد الدولي، يشهد زحاماً أيضاً.

وتابع المراسلون وشهود العيان بأن الطريق السريع في مدينة الشعلة مزدحم من شارع المطار باتجاه مدينة الكاظمية.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد زحامات مرورية خانقة بشكل يومياً منذ إعلان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تشديد إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا وفرض حظر التجوال الجزئي والكلي.