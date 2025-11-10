عشية التصويت العام.. انطلاق عملية حصاد صور المرشحين في بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

يبدو أن ماراثون اللحاق بمخلفات صور المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية هذا العام بدأ مبكراً مع بدء الصمت الانتخابي، وانتهاء الاقتراع الخاص، وقبل يوم واحد فقط عن الاقتراع العام، حيث يتسابق البعض من المواطنين على جني حصاد تلك الصور، خاصة ما تحمله مو أطر حديدية تباع بمئات آلاف الدنانير.

حيث شهدت شوارع مدينة الحلة مركز محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، حركة غير معتادة لشبابٍ ملثمين يستقلون عجلات "الستوتة" وسيارات الحمل، وهم يتسابقون في رفع صور ولافتات المرشحين الانتخابيين قبل موعد التصويت العام بيوم واحد.

يشار الى أن مدينة كركوك، قد سبقت الجميع حيث تجمع مواطنون منذ يوم السبت الماضي مع سياراتهم قرب أماكن تواجد صور المرشحين للانتخابات، وهم يراقبون الوقت للانقضاض عليها.

وصباح يوم غد الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وتحديداً عند الساعة السابعة صباحاً، تنطلق عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، في بغداد والمحافظات، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.