عشية التصويت الخاص.. محافظ نينوى يحظر سير مركبات الحمل والدراجات

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، يوم الجمعة، اتخاذ عدّة إجراءات تخص انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر اجراؤها يوم الإثنين المقبل.

وأشار محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "حظر حركة عجلات الحمل أكثر من (5 طن) داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية والعربات (التكتك، الستوتة) بالقرب من المراكز الانتخابية من الساعة الواحدة من فجر يوم التصويت العام 18 كانون الأول وحتى السادسة من مساء ذات اليوم".

من جانبه قال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان، إن "قطعاتنا العسكرية والأمنية ستدلي بأصواتها وبالتناوب في التصويت الخاص وفق جدول وضع لذلك وبما لا يؤثر على انتشار القطعات ومسك الارض".

بدورها ذكرت مفوضية انتخابات نينوى، أن "أكثر من 100 ألف ناخب يحق لهم التصويت يوم غد السبت في التصويت الخاص ضمن 49 مركز اقتراع في عموم نينوى".