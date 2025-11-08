عشية اقتراعهم.. مهمة مزدوجة لجنود عراقيين في مركز انتخابي (صور)

شفق نيوز– البصرة

نفذت مجموعة من الجنود في الجيش العراقي، يوم السبت، حملة لتأهيل وصبغ مركز انتخابي خلال فترة تكليفهم بتأمين الحماية للمركز.

وأظهرت صور وردت لوكالة شفق نيوز، قيام عدد من الجنود بمبادرة خدمية تضمنت تأهيل وصيانة وصبغ غرف المدرسة التي تم تخصيصها لتكون مركزاً انتخابياً خلال فترة تكليفهم بتأمين الحماية.

ومن المقرر أن تجري عملية التصويت الخاص يوم غد الأحد، وتشمل المنتسبين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، البالغ عددهم مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف المؤسسات الأمنية.