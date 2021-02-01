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عشر وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T12:26:36+0000
عشر وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا العراق

 اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1255 مريضاً للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بسبب تداعيات المرض بلغت 10 حالات، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 593384 اي ما نسبته 95.6% ، فيما بلغت عدد حالات الاصابات الكلي 620620 وعدد الحالات التي تحت العلاج 14179 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 198 وعدد حالات الوفيات الكلي 13057، وذلك منذ تفشي المرض في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي ليوم الاثنين في عموم البلاد بحسب وزارة الصحة العراقية.

 

                                  

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