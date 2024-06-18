عشر مدن عراقية ضمن قائمة أعلى المناطق بدرجات الحرارة في العالم (جدول)

شفق نيوز/ سجلت 10 مدن عراقية، يوم الثلاثاء، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة اوميدية في إيران سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 51 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية العمارة في العراق وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "عرفات" في السعودية وبواقع 50 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة "الناصرية" في العراق رابعاً وبواقع 50 درجة مئوية، وجاءت مدينة "البصرة الحسين" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن مدينة "كربلاء" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة "عبادان" في إيران، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " النجف الاشرف" في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة، كما جاءت مدينة "صافي آباد دزفول" في إيران تاسعاً بدرجة حرارة 49.1 درجة مئوية .

وجاءت منطقة " مينا" في السعودية عاشراً بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها مدينة " الفاو" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت مدينة "السماوة" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الرفاعي" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية، تليها منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، تليها منطقة "بدرة" في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: