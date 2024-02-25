عشر محافظات عراقية تعطل الدوام غداً بمناسبة الزيارة الشعبانية

شفق نيوز/ قررت عشر محافظات عراقية، تعطيل الدوام غداً بمناسبة الزيارة الشعبانية وهي ذكرى ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.

والمحافظات التي قررت تعطيل الدوام هي (كربلاء، النجف، المثنى، بابل، واسط، ميسان، البصرة، ذي قار، الديوانية، وديالى)

ووفقاً لبيانات صادرة عن الحكومة المحلية لتلك المحافظات فإن "قرار تعطيل الدوام يستثني الدوائر الخدمية والصحية".

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الـ15 من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.