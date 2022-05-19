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عشرون بئرا تكفي.. نائب يقترح حلاً لمعالجة أزمة المياه في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-19T12:39:47+0000
عشرون بئرا تكفي.. نائب يقترح حلاً لمعالجة أزمة المياه في ديالى

 شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة ديالى، صلاح زيني، يوم الخميس، الفلاحين والمزارعين في قضاء بلدروز إلى السماح لوزارة الموارد المائية باستغلال أراضيهم لحفر آبار لمعالجة أزمة ماء الشرب.

وقال زيني لوكالة شفق نيوز "طالبنا المزارعين في منطقة (العيثة) التابعة الى قضاء بلدروز، بمن وزارة الموارد المائية الحرية لحفر 20 بئراً لتأمين الماء لمحطات تصفية المياه ومعالجة أزمة مهددة بالتفاقم".

وبين ان "حفر الآبار سيؤمن المياه لمحطات التصفية المهيأة لهذا الغرض للتخفيف من شح مياه الشرب التي يشهدها قضاء بلدروز منذ أيام"، مشيرا إلى أن "التقارير الواردة من الهيئة العامة للمياه الجوفية تؤكد وجود خزين كبير من المياه الجوفية في منطقة (العيثة)".

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضرراً من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين، جميعها كانت من أسباب الجفاف الذي عصف بديالى خلال العامين الأخيرين.

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