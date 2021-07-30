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عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T09:04:43+0000
عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، عن قرب وصول وجبات جديدة من لقاح كورونا تبلغ مجتمعة عشرة ملايين جرعة.

وقالت الدكتورة ربى فلاح حسن عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة لوكالة شفق نيوز، إن تلك اللقاحات ستصل على شكل وجبات تشمل لقاح "فايزر- بيونيك- و"استرازينيكا" وبشكل أسبوعي.

وبينت أن الوزارة ستفتح منافذ جديدة لتطعيم المواطنين واستيعابهم، حاثة على التقديم الالكتروني لأخذ اللقاح، لتجنب الزخم الحاصل على المراكز.

ووجهت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة، إلى المخالفين وغير الملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، من التسبب بخسارة أحبابهم ورفاقهم وذويهم، نظراً لتفشي الموجة الثالثة "الأشد خطراً" لفيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "التزام المواطنين في لبس الكمامة 1%، (حسب تقديره)، وأن ذلك سيؤدي لخسارة الكثير من المواطنين لمن حولهم"، مشدداً على ضرورة "تكوين رأي عام ضاغط على المخالفين وفق ضوابط موضوعية ومنهجية، لتفادي كارثة بشرية جراء تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا الأشد خطراً في البلاد".

أظهرت بيانات مراصد عالمية وجود 12 دولة على الأقل من بينها العراق ما تزال نسب التطعيم فيها متدنية، ولا تتجاوز الـ1 بالمئة، بينها دول عربية.

وبحسب بيانات موقع نشرها موقع "أوَر وورلد إن داتا" فلم تتمكن بعض الدول من تطعيم أكثر من شخص واحد من بين كل 100 من مواطنيها بجرعة واحدة من اللقاحات، حتى اليوم، ومنها: هايتي، وجنوب السودان، وتركمانستان، والجزائر، ومالي، وبينين، وبوركينافاسو، وتشاد، ومدغشقر، وسوريا، وبابوا غينيا الجديدة، والعراق واليمن.

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