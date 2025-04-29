البصرة والنجف.. 190 حالة اختناق جراء العاصفة الغبارية (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدران طبيان في البصرة والنجف، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل أكثر من 190 حالة اختناق في المحافظتين جراء العاصفة الغبارية.

وقالت مصدر في دائرة صحة البصرة لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 186 حالة اختناق بحسب الإحصائية الأولية للحالات التي استقبلتها مؤسسات دائرة صحة البصرة بعموم المحافظة، بسبب موجة الغبار المستمرة حالياً".

كما أشار مصدر في النجف إلى "مدينة الصدر الطبية استقبلت خمس حالات اختناق".

هذا واجتاحت عاصفة غبارية، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المحافظات العراقية.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، أن العاصفة الغبارية اجتاحت محافظات (البصرة وذي قار والديوانية وبابل وواسط والنجف).

فيما حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية من أجواء غير مستقرة وعواصف غبارية جدارية في جنوب البلاد، داعية إلى توخي الحذر خصوصاً لسالكي الطرق الخارجية لغاية منتصف الليل.