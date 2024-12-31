عشرات الإصابات بسبب الألعاب النارية والرصاص الحي خلال احتفالات رأس السنة في بغداد

شفق نيوز/ افادت مصادر طبية وأمنية فجر الاربعاء، بتسجيل أكثر من 70 حالة إصابة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، نتيجة استخدام الألعاب النارية والرصاص الحي خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز: "تنوعت الإصابات بين حروق وجروح متفاوتة الخطورة جراء الألعاب النارية، بالإضافة إلى إصابات أخرى ناجمة عن إطلاق الرصاص الحي في الهواء.

يُذكر أن السلطات كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة دعت فيها المواطنين إلى تجنب إطلاق الرصاص الحي، لما يسببه من أضرار وخسائر بشرية، وهو ما حدث فعلاً، حيث افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء من قبل أحد المحتفلين في حي المهدية بمنطقة الدورة.

من جانبه، قال مصدر أمني إن القوات الامنية باشرت بحملة خاصة بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ، وضبطت فيه اكثر من 20 قطعة سلاح واعتقال اصحابها تم استخدامها خلال الاحتفال.