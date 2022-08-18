عشرات الإصابات بالعمى المؤقت بسبب "خطأ فني" في مستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتعرض العشرات من المواطنين لعمى مؤقت في مشفى القضاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة المستشفى الرفاعي شمالي المحافظة تسلمت مؤخراً 30 جهازاً طبياً لتنقية الهواء يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، ومن شروط أن يتم نصب الجهاز لمدة ثلاثة أيام في مساحة فارغة، على أن يتم تركيبه بعد ذلك في موقعه المطلوب، ويكون متاحاً للمستخدمين".

وأضاف، "لكن موظفين فنيين قاموا بنصب الجهاز في قسم الطوارى من دون مراعاة شروط النصب، مما أدى فور تشغيله لإصابة العشرات من الكوادر الطبية والمراجعين بعمى مؤقت، كاد يتطور الأمر لحصول كارثة".

وتابع المصدر، ان مدير عام صحة ذي قار، جعفر العبودي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بالحادث".