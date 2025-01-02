عشرات الهزات الارضية ضربت العراق في الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن المراصد الزلزالية سجلت أكثر من 30 هزة ارضية داخل العراق في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي من العام 2024.

وأصدرت الهيئة تقريرها بشأن النشرة الزلزالية لمنطقة الشرق الاوسط لشهر كانون الاول 2024 .

وأوضح التقرير أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية في هذا الشهر قد بلغ (52) هزة أرضية منها (31) هزة أرضية داخل العراق و(21) هزة أرضية خارج العراق، مع تسجيل (13) هزة أرضية في ايران (كرمنشاه- ايلام- وخوزسيستان وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق"

ووفقا للتقرير، فإنه "تم تسجيل (5) هزات أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق، و سجلت هزتان في سوريا ، وهزة ارضية واحدة داخل الكويت".

وحول قوة الهزات اوضح التقرير " تراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1,1–5,9) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (3-38) كم".

وبين التقرير ان "تركيز النشاط الزلزالي في هذا الشهر كان داخل العراق ، حيث سجلت 9 هزات ارضية في محافظة كركوك (مركز المدينة ، داقوق ، الحويجة) ، كما وتم تسجيل 9 هزات ارضية في محافظة السليمانية (مركز المدينة ، دربندخان ، كلار ، جمجمال وغيرها)".

واشار التقرير الى "تسجيل 5 هزات أرضية في محافظة صلاح الدين (الشرقاط ، العلم ، طوزخورماتو) بينما تم تسجيل 3 هزات أرضية في محافظة نينوى(مخمور ، الحمدانية) و 3 هزات أرضية في محافظة أربيل (مركز المدينة اربيل، كويسنجق). وسجلت هزة ارضية واحدة في كل من محافظة دهوك (قضاء عقرة)، وهزة ارضية واحدة في محافظة ديالى (خانقين)".