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عشرات القرى في ديالى مهددة بالنزوح بسبب الجفاف

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-11T06:51:16+0000
عشرات القرى في ديالى مهددة بالنزوح بسبب الجفاف

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، من نزوح اكثر من 60 قرية في ناحية بهرز جنوب بعقوبة بسبب الجفاف والشح المائية.

وقال مدير الناحية نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من 60 قرية جنوبي  بهرز مهددة بالنزوح والكوارث المعيشية بسبب انعدام المصادر المائية  عبر نهري خريسان وديالى، مشيراً الى ان  ناحيته تعاني ازمة خانقة بماء الشرب  في عموم مناطقها.

ولفت اللهيبي الى الغاء الخطط الصيفية خلال الموسم الحالي بسبب الجفاف وامتداد الالغاء الى الخطط الشتوية في حال بقاء وتفاقم الازمة المائية الحالية مستدركا" الجهات المعنية اقرت خطة لحفر اكثر من 40 بئرا لاغراض الشرب في بهرز الا انها لم تنفذ عمليا حتى الان.

واكد اللهيبي ان 80% من سكان بهرز يعتمدون الزراعة كمصدر معيشي أساسي ووحيد الا ان ازمة الجفاف ستخلف تبعات معيشية وخيمة تطال اكثر من 100 قرية زراعية في الناحية.

وتعتبر ديالى المحافظة الاكثر ضررا من  الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الامطار في الموسم الشتوي المنصرم الى جانب  نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.

 

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