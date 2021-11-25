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عشرات العراقيين ينتظرون العودة من بيلاروسيا وإنقاذ آخرين كانوا محتجزين في ليبيا

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-25T09:46:03+0000
عشرات العراقيين ينتظرون العودة من بيلاروسيا وإنقاذ آخرين كانوا محتجزين في ليبيا

شفق نيوز/ أعلن سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، يوم الخميس، أن طائرة جديدة مخصصة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بلده لم تصل إلى مينسك كما كان مقررا.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن فولفوفيتش قوله: "للأسف لا يتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوات. وفقا لمعطياتنا كان من المقرر تسيير رحلة إجلاء جديدة اليوم لإعادة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم، لكن هذه الرحلة لم تسير اليوم لأسباب ما، وهناك نحو 200 مهاجر في المطار بانتظار هذه الرحلة".

ونوه إلى أن بيلاروس ليست مسؤولة عن أزمة المهاجرين الحالية عند حدودها مع بولندا، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى جذور المشكلة والأسباب التي نتجت عن تصرفات الغرب في دول الشرق الأوسط وآسيا، وفقا لموقع قناة "روسيا اليوم".

وأردف المسؤول بالقول إن السلطات البيلاروسية تكافح الهجرة غير الشرعية، وأوقفت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 11.5 ألف مهاجر غير شرعي، تم ترحيل نحو خمسة آلاف منهم إلى خارج حدود البلاد، أو تقديمهم للعدالة.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 نوفمبر الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروس، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

ووجد بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا مطلع نوفمبر، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان اليوم: نجحنا بإطلاق سراح 41 مواطنا عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا.

وأضاف "المحتجزون العراقيّون كانوا على متن 'باخرة' كانت تتجه إلى أوروبا".

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