عشرات العراقيين يطالبون بإجلائهم من أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية العراقية، يوم الجمعة، تلقيها عشرات الطلبات من عراقيين يرغبون بمغادرة أوكرانيا التي تغزوها روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وردتنا طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالباً".

وأضاف، "أوعزنا إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

وأشار الصحاف إلى أن "وزارة الخارجية خولت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم"، مردفا "تنسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الصحاف في بيان، إن عدد أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ 5537 شخصا من بينهم 450 طالباً يتوزعون على 37 جامعة.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.