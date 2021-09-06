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عشرات العائلات عادت لمنازلها.. الانبار تسرّع الخطى لغلق ملف النزوح

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-06T18:23:06+0000
عشرات العائلات عادت لمنازلها.. الانبار تسرّع الخطى لغلق ملف النزوح

شفق نيوز/ أفاد مستشار محافظ الأنبار لشؤون الإغاثة والنازحين، مازن ابو ريشه، يوم الإثنين، بأن السلطات المحلية تعمل على إعادة العائلات النازحة إلى مناطق سكناها في مدن المحافظة.

وقال ابو ريشه، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ مدة ونحن نعمل على جرد العوائل النازحة في مخيمات النزوح داخل المحافظة، فضلا عن تدقيقهم امنياً، لإعادتهم الى مناطق سكناهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والأجهزة الأمنية في الانبار".

وأشار إلى أنه "تمت إعادة 48 عائلة من مخيم العامرية، إلى مناطقها في اقضية الفلوجة والكرمة والرمادي، وسيتم يوم غد إعادة عدد من العوائل إلى مناطقهم الأصلية بأقضية غربي الانبار".

وبين ابو ريشه، أن "الحملة جاءت بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في سبيل تقديم الدعم للعوائل العائدة الى مناطقهم، حيث قامت منظمة الهجرة الدولية (IOM) بدفع مبالغ نقدية إلى كل عائلة تمت اعادتها، كبدل ايجار لهم، ولتشجيع باقي العوائل على العودة لمناطق سكناهم".

وتابع أن "العوائل التي لا تزال داخل مخيمات النزوح، عليها مؤشرات أمنية، بالإضافة إلى من يفتقرون لمصادر العيش في مناطقهم الأصلية، ومنهم من تعرضت منازلهم إلى دمار شبه شامل، ولا يستطيعوا إعادة تأهيلها والعودة اليها".

ولفت إلى أن "غالبية هذه العوائل، هم نساء واطفال من دون معيل، وذلك بسبب تورط أحد ابنائهم بالانضمام في صفوف تنظيم داعش، بالإضافة إلى أن عددا منه يفضلون البقاء للعيش عن طريق مساعدات المنظمات الدولية".

وأردف ابو ريشه، "بالنسبة للعوائل النازحة من مناطق جرف الصخر في بابل والعوجة في صلاح الدين والعويسات في الانبار، فالحكومة المركزية هي من تتبنى حل مشاكلهم، أما عملنا نحن كحكومة محلية، فيقتصر على دعمهم وتوفير احتياجاتهم".

وأشار إلى "عدم صرف مبالغ منحة العودة وتعويضات المتضررين جراء الحرب ضد داعش، يقف عائقاً امام غلق ملف النازحين في الانبار، لذا فإن مطلبنا الرئيسي هو الإسراع بصرف هذه المبالغ على مستحقيها، كي نتمكن من غلق هذا الملف الشائك".

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