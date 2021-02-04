عشرات الاشخاص يقعون بمصيدة محتال في النجف ليستولي على اموال بالملايين

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الخميس، عن وقوع العشرات من الاشخاص بمصيدة محتال من المحافظة ادعى انه مقاول.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " العشرات من المواطنين في محافظة النجف وقوعوا ضحية محتال ادعى انه مقاول ويقوم ببناء منازل بالتقسيط ضمن احد المجمعات السكنية المطروحة في النجف".

واضاف أن "ذلك المحتال قام بفتح مكتب وهمي بقضاء الكوفة، واستحصل جباية مبالغ من كل مواطن ما لا يقل عن 5 ملايين دينار كدفعة أولية ضمن الاتفاق، وبعضهم دفع سبعة ملايين وثمانية ملايين".

وأشار المصدر إلى أن" الأجهزة الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقا بالموضوع بعد تلقيها شكاوى من عدد من المواطنين، حيث افادوا ان المقاول اختفى عن الانظار، ولم يعد يتواصل معهم وانهم وقعوا ضحية نصب واحتيال".