عشائر كركوك ترفض استغلال اراضٍ زراعية لعناصر داعش لتجفيف مصادر تمويل "الإرهاب"

شفق نيوز/ أعلنت عشائر في مناطق جنوب غربي كركوك، يوم السبت، رفضها استغلال وزراعة الاراضي الزراعية العائدة لعناصر من تنظيم داعش لمنع تحولها إلى مصادر تمويل لـ"الارهابيين".

وقال عبد العزيز مطلك الجبوري، ممثل عشائر الجبور ومختار مناطق (الحلوات) في ناحية الزاب الأسفل جنوب غربي كركوك، لوكالة شفق نيوز "نرفض ونمنع زراعة اراض تعود للدواعش لمنع تحولها واستغلالها كموارد لتمويل الفارين منهم في المحافظات وخارج البلاد".

وبين الجبوري وهو مختار مناطق الحلوات السفلى والعليا والوسطى وعتيلة والخازر، ان "مناطقنا كان فيها 89 عنصراً من داعش ومتعاوناً وممولاً للارهابيين وجميعهم فروا او القي القبض عليهم او اعدموا بأحكام قضائية وهناك محاولات لاستغلال اراضيهم وتحولها لمصادر تمويل جديدة".

واكد رفض "جميع العشائر اي محاولات لاستثمار واستغلال الاراضي الزراعية لعناصر داعش والمتعاونين معهم او مموليهم بأي شكل كان لمنعهم من اعادة تنظيم صفوفهم واستغلال الدعم في عمليات ارهابية وعدوانية جديدة في مناطق الزاب او المناطق الاخرى".