عشائر عربية تتظاهر في كركوك احتجاجا على إقالة مسؤول محلي

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أبناء العشائر العربية في ناحية الزاب، جنوب غربي كركوك، مساء يوم الثلاثاء، احتجاجًا على قرار إقالة مدير الناحية غازي عبيد.

وطالب المتظاهرون بعدم استبدال عبيد بمدير جديد ضمن الترتيبات السياسية التي أبرمتها الأحزاب لتشكيل إدارة محافظة كركوك.

وصرّح أحد المتظاهرين، محمد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "تظاهرنا رافضين أي تغيير لمدير ناحية الزاب، الذي عمل في أصعب الظروف وساهم في تطوير الناحية. اليوم، نرى أن إقالته تأتي نتيجة المحاصصة الحزبية بين الكتل التي شكلت حكومة كركوك الجديدة، والتي تشمل تغيير مدراء النواحي وتقاسم السلطة."

وأكد الجبوري أن العشائر في ناحية الزاب تسعى لإرسال رسالة إلى الكتل السياسية المعنية بضرورة إبعاد الناحية عن المحاصصة الحزبية والابقاء على مدير الناحية الحالي، كونه قدّم خدمات جليلة لأهالي الناحية والعشائر كافة.

وأضاف: "المطالب واضحة، وتظاهرتنا سلمية تهدف إلى الحفاظ على استقلالية ناحية الزاب وعدم تأثرها بالمحاصصة السياسية التي تسعى لتغيير الكفاءات."

وأشار إلى أن "تحالف العروبة يسعى لترشيح شخص تابع له لشغل المنصب، باعتبار أن مدير ناحية الزاب كان ضمن الحصة التي خصصت لهم في الاتفاق السياسي مع مديري نواحي الرياض والعباسي."

يُذكر أن قائممقامية قضاء الحويجة في محافظة كركوك أعلنت في 13 أيلول 2013 عن انتخاب مدير جديد لناحية الزاب بعد وفاة المدير السابق عبيد أحمد. وقد تم انتخاب المحامي غازي عبيد بعد حصوله على 12 صوتاً بإشراف القاضي محسن إبراهيم.

من جانبه، قال مدير ناحية الزاب غازي عبيد لوكالة شفق نيوز: "تعمل بعض الكتل السياسية على إقالتي وترشيح شخص تابع لها لتولي المنصب، في حين أنني مدير ناحية منتخب وفق القانون، ولا توجد أسباب قانونية تستدعي إقالتي، حيث لم أرتكب أي مخالفة."

وأضاف عبيد: "تظاهرت العشائر العربية دعماً لبقائي في المنصب، ويعلم الجميع ما قدمناه من خدمات في ناحية الزاب وسيرتي المهنية معروفة."