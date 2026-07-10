عشائر عراقية تعلن من الأنبار دعمها لحملة ملاحقة الفاسدين

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت وفود تمثل عدداً من عشائر العراق، يوم الجمعة، تأييدها ودعمها لحملة ملاحقة المتورطين بالفساد المالي من النواب والمسؤولين الحكوميين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوفود العشائرية اجتمعت في مضيف الشيخ نايف رشيد أبو زعيان بمحافظة الأنبار، أحد الوجهاء البارزين في المحافظة، لإعلان تأييدها لحملة رئيس الوزراء علي الزيدي والسلطة القضائية في مكافحة الفساد.

وأكد المشاركون، دعمهم لجهود الحكومة الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز سلطة القانون، مشددين على أهمية المضي في محاسبة الفاسدين وحماية المال العام بعيداً عن الضغوط أو الاعتبارات السياسية.

وجرى التأكيد على مساندة الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترسيخ النزاهة والإصلاح وتعزيز هيبة الدولة.

يشار إلى أن عدداً من عشائر الوسط والجنوب العراقي أعلنت تأييدها لحملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتورطين بملفات الفساد المالي، عقب انطلاقها في بغداد وعدد من المحافظات وإلقاء القبض على العشرات من الفاسدين.

وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد 28 حزيران/ الماضي، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.